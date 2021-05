Els set ajuntaments de la Conca d'Òdena han presentat aquest dimecres el projecte 'Digitalcommerce Conca', que consisteix a donar suport als comerços en el procés de digitalització. La proposta ajudarà a més de quaranta comerços a tenir presència a Internet, vendre on-line, tenir una estratègia de comunicació i màrqueting i digitalitzar els processos de gestió interna de l'empresa. Els establiments seleccionats tindran un itinerari personalitzat de consultoria i assessorament valorat en 2.000 euros cada un. El projecte s'emmarca en el pla de suport al comerç local de la Conca d'Òdena finançat amb 250.000 euros per la Diputació de Barcelona.

Segons ha explicat el regidor de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Marcé, hi podran participar comerços, restaurants i parades de mercat que tinguin un establiment comercial a peu de carrer a un dels set municipis de la Conca d'Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí). Es farà una primera diagnosi del comerços escollits, on se detectaran les mancances i necessitats, i es definirà un itinerari per reactivar el seu negoci en funció del seu grau de maduresa tecnològica.