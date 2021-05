La Festa Major d’Esparreguera torna aquest any a la presencialitat, però seguint les mesures de prevenció per a evitar la propagació de la covid-19. L’any passat la situació d’emergència sanitària va obligar a celebrar una festa amb actes que es podien seguir en streaming i algunes activitats descentralitzades als barris per a evitar aglomeracions. Aquest any, la festa gran torna al carrer amb dos escenaris principals, l’aparcament de les Hortes i la plaça del Centre, que tindran l’aforament limitat i caldrà reserva prèvia d’entrades.

La programació, que s’està acabant de tancar aquestes setmanes, inclou cultura popular, música, cinema i teatre. Tots els actes s’adaptaran per complir amb la normativa sanitària vigent, de manera que els balls seran concerts i la cercavila passarà a ser una mostra. També hi haurà una proposta que es farà de manera descentralitzada als diferents barris de la vila.

El regidor de Cultura, Juan Jurado, ha explicat que «aquest any, amb un panorama pandèmic completament diferent, hem treballat una festa major que està molt més a prop del que va ser la d’abans de la pandèmia, és a dir, recuperem el fet presencial». En aquest sentit, ha volgut enviar un «missatge d’optimisme, d’alegria, de superació col·lectiva i, sobretot, de crida a la confiança» i ha assegurat que «hem posat tots els recursos necessaris per garantir que la festa, a més del fet comunitari i ciutadà que és, pugui ser el més segura possible i complir escrupolosament amb la normativa vigent».

La celebració tindrà lloc del 7 al 12 de juliol i es desenvoluparà principalment en dos escenaris. Per una banda hi haurà l’aparcament de les Hortes, que serà l’escenari principal i el que tindrà més aforament, un total de 1.000 persones, i per l’altra, la plaça del Centre, que tindrà capacitat per a 350 persones. La programació serà més reduïda que abans de la pandèmia, però inclourà tot tipus d’activitats culturals. Hi haurà música, amb concerts per al públic jove, adult i familiar, cinema a la fresca i un espectacle teatral.

També hi haurà una mostra de cultura popular, que substituirà la tradicional cercavila de Festa Major, amb els Castellers d’Esparreguera, la Colla Bastonera del Montserratí, la Colla de Diables d’Esparreguera, les Gitanes Montserratines i els Geganters d’Esparreguera. Així mateix, es mantindrà l’aposta que ja es va fer l’any passat per a descentralitzat algunes activitats, amb una proposta que durant tres dies s’anirà repetint als diferents barris del municipi.

Per accedir als dos espais caldrà fer reserva prèvia d’entrades a través d’una nova aplicació que l’Ajuntament d’Esparreguera posarà en marxa. Els dos escenaris comptaran amb cadires, que mantindran una separació d’un metre de distància entre elles, per a poder controlar l’aforament.L’espai estarà tancat perimetralment.