El candidat alternatiu a les eleccions al deganat del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Gonçal Oliveros, candidatura de la qual també forma part la igualadina Sandra de la Iglesia Colet, s’ha reunit amb els advocats i les advocades de la delegació de l’ICAB a Igualada per conèixer les seves inquietuds i escoltar les seves propostes per millorar els serveis col·legials. Les eleccions se celebraran el proper 3 de juny.

Oliveros ha aprofitat l’ocasió per recordar la necessitat d'implicar més les diferents delegacions de l'ICAB en el dia a dia col·legial i ha assenyalat que «les delegacions no són l'extraradi, cal garantir que els col·legiats i les col·legiades que s’hi acosten trobin els mateixos serveis que a la seu central, des d’eines tan bàsiques com el wifi, fins a cursos de formació».

El candidat assegura també que «ens hem adonat que moltes delegacions no tenen encara un Servei d'Orientació Jurídica. Parlem d'un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada que ofereix l'ICAB als usuaris de la justícia per assessorar-los sobre la viabilitat d'adreçar-se als tribunals o recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, la qual cosa obliga a aquells ciutadans que necessiten els seus serveis a desplaçar-se a Barcelona».

Segons Oliveros, un 80% dels advocats se senten aliens al Col·legi per la senzilla raó que aquest és incapaç de donar una resposta a les seves necessitats. «Cal que l'ICAB torni en serveis allò que els col·legiats i les col·legiades paguen en quotes i en cap cas podem permetre que serveixi exclusivament com a plataforma per a la projecció personal i professional dels actuals membres de la Junta».

El candidat també ha insistit en el fet que l'actual Junta de l’ICAB és «com una closca buida, que projecta una imatge de progressisme que no es correspon amb el món real, de la mateixa manera que no dóna cap resposta a les autèntiques necessitats de la professió». Oliveros afirma que «no s'ha fet res per millorar la situació laboral de les advocades i advocats, que veuen com la seva professió està cada cop més precaritzada, amb sous insuficients i horaris exagerats».

En aquest sentit ha fet una referència especial al torn d’ofici, «un espai on molts advocats i advocades troben els seus únics ingressos, sense que s’hagi fet res per aconseguir una cosa tan simple com garantir que les seves retribucions s’equiparin al Salari Mínim Professional».