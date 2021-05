La Residència Municipal Can Comelles d’Esparreguera ha superat el brot de covid que es va declarar el passat 25 d’abril i que va afectar un total de 29 persones usuàries de la residència vella i 6 professionals del centre. A hores d’ara totes elles són negatives, les residents han estat desconfinades i aquelles que van ser traslladades temporalment, de forma preventiva, a la residència Prytanis de l’Hospitalet de Llobregat, han retornat aquesta setmana a Can Comelles, que ja ha obert les portes per poder rebre visites de familiars, amb cita prèvia, i a partir de dilluns es permetran de nou les sortides dels residents. Tots ells havien rebut, a principis d’any, les dues dosis de la vacuna contra la covid i cap va presentar simptomatologia greu ni problemes respiratoris, només un usuari va haver de ser hospitalitzat sense gravetat per patologies prèvies.

Després d’un mes de confinament i seguiment mèdic per seguir l’evolució dels casos positius, s’ha procedit a desconfinar el centre, i amb això han tornat a Can Comelles els 16 residents que inicialment van donar negatiu i que van ser derivats a una residència verda de l’Hospitalet de Llobregat per tal de garantir el correcte aïllament de les persones positives de la residència vella. Així mateix, la setmana passada ja va rebre l’alta mèdica l’usuari que va haver de ser hospitalitzat, que des de llavors es troba també a la residència. Pel que fa a les sis treballadores que van donar positiu, totes elles ja s’han reincorporat també al seu lloc de treball.

Les visites, que es van reprendre ahir, s’han de fer sempre amb cita prèvia i mantenint les mesures de seguretat. A més, a partir de dilluns també es permetran les sortides dels avis i àvies a l’exterior del centre. En aquest sentit, la direcció ha recordat a les famílies que cal extremar al màxim les precaucions per complir les normes distància, desinfecció de mans i ús de la mascareta. Així mateix, des de la residència es continuaran mantenint les trucades i videotrucades per tal de mantenir el contacte entre les persones residents i els seus familiars.