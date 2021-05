Olesa de Montserrat acomiadarà aquest diumenge l’exalcaldessa del municipi, Magda Graells que va morir aquest divendres als 80 anys, segons ha informat el consistori olesà. Graells va ser alcaldessa entre el març del 2010 i el juny del 2011.

L’Ajuntament d’Olesa ha decretat els dies 30 i 31 de maig com a dies de dol oficial, i durant aquests dos dies, la bandera d’Olesa onejarà a mig pal i amb un crespó negre en sentit de dol. L’Ajuntament d’Olesa vol expressar el seu més sentit condol a la família i amics per la pèrdua de qui va ser la segona alcaldessa de la democràcia a Olesa, i que també va ocupar el càrrec de regidora d’Ensenyament en el mateix mandat. Anteriorment Graells va ser durant molts anys regidora a l’Ajuntament, treballant a l’oposició, per Convergència i Unió.

Diumenge, el funeral

El funeral per Magda Graells serà aquest diumenge, 30 de maig a les 13.15 h, a la parròquia de Santa Maria. Les persones que ho desitgin podran escriure a un llibre d’honor i records que l’Ajuntament d’Olesa vol que sigui per a la família, i que serà al tanatori d’Olesa aquest dissabte, de 16.30 a 21.00 hores; i diumenge, de 9.00 a 12.00 hores. Posteriorment, i fins al dia 9 de juny, el llibre romandrà al saló de sessions de l’Ajuntament d’Olesa per tal que aquells ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, puguin escriure una nota de condol.

Magda Graells Casals va néixer a Can Sedó d’Esparreguera l’11 de setembre de 1940. Va estudiar per ser mestra, i va treballar a l’escola Daina-Isard i posteriorment a l’escola Mare de Déu de Montserrat, on va esdevenir la directora. Després de jubilar-se de l’escola, i ja al 1999 va fer el salt a la política de la mà del també exalcalde Pere Planas, que la va portar a les files de CiU. Va ser regidora a l’oposició els mandats 1999-2003, i 2004-2007. Arran les eleccions de 2007, a les que va concórrer com a cap de CiU, va entrar al govern municipal arran del pacte entre PSC, CiU i l’Entesa. Primer va ser regidora d’Ensenyament i primera tinent d’alcalde, i el març de 2010 va rellevar a l’Alcaldia el socialista Jaume Monné.

En el seu discurs d'investidura, Graells va apostar per tres punts que, al seu entendre, havien de protagonitzar la seva alcaldia: la confiança, la complicitat i la col·laboració. I va finalitzar el seu discurs recordant una frase del president nordamericà John Fitzgerald Kennedy: “no us pregunteu què pot fer el vostre país per vosaltres, sinó pregunteu-vos què podeu fer pel vostre país”.

Va ocupar el càrrec fins l’11 de juny de 2011, quan va cloure 12 anys dedicada activament a la política local. En deixar el càrrec Magda Graells va assegurar que de tots els anys que s'havia dedicat a la política municipal, el que més li havia agradat havia estat el contacte directe amb les persones. Malgrat deixar la política activa, no va deixar de militar amb el partit que l’havia dut a l’Alcaldia, formant part de les llistes electorals en els llocs d’honor. A les passades eleccions de 2019 va ocupar el lloc 20 a la llista de Junts.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, ha expressat el condol de tota la corporació per la mort de Magda Graells, i el suport a la família i amics en aquests moments de tristor. L’alcalde n’ha destacat la seva tasca com a educadora, «que va ser la seva vocació vital, i que unida al seu amor per la cultura, el país i Olesa, la va dur a exercir de regidora i d’alcaldessa. La recordarem sempre com a exemple de compromís i de servei als olesans i olesanes».

La mort de Magda Graells ha estat rebuda amb commoció i tristor entre les persones que van compartir amb ella tasca política. El regidor de Junts per Catalunya Domènec Paloma, que va estar amb Graells a les files de CiU, s’ha mostrat «consternat», sobretot en recordar que «em vaig iniciar en la política de la seva mà». Paloma ha definit Graells com «una persona amb una gran dedicació a la política local i a Olesa, afable amb tothom, i molt estimada per les desenes d’alumnes que va tenir durant tants anys. La trobarem a faltar».