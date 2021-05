El candidat alternatiu a les eleccions al deganat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Gonçal Oliveros, candidatura de la qual també forma part la igualadina Sandra de la Iglesia Colet, s’ha reunit amb els advocats i les advocades de la delegació de l’ICAB a Igualada per conèixer les seves inquietuds i escoltar les seves propostes per millorar els serveis col·legials.

Oliveros ha aprofitat l’ocasió per recordar la necessitat d’implicar més les diferents delegacions de l’ICAB en el dia a dia col·legial i ha assenyalat que «les delegacions no són l’extraradi, cal garantir que els col·legiats i les col·legiades que s’hi acosten trobin els mateixos serveis que a la seu central, des d’eines tan bàsiques com el wifi, fins a cursos de formació». Les eleccions se celebraran el proper 3 de juny.