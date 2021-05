Igualada Comerç ha començat a preparar una proposta especial per a la tardor. Es tracta d’una setmana dedicada al comerç local de tota la ciutat. Fonts de l’entitat destaquen que es pretén que sigui «la festa del sector oberta a tothom», perquè «aquesta és una oportunitat per difondre i conscienciar durant la jornada sobre cada un dels temes. El comerç local no disposa de cap data commemorativa». Des de l’entitat de comerciants, es pretén impulsar un dia commemoratiu del comerç local, per donar-li visibilitat, potenciar-lo i promocionar els seus valors. Per tal de donar el màxim de força a aquesta iniciativa es treballa en què s’allargui durant tota una setmana per donar-li més contingut i oportunitat. Durant la setmana hi haurà diferents accions i propostes «perquè els botiguers hi puguin participar d’una manera divertida».