La campanya «Digitalcommerce Conca» promoguda per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena ajudarà a més de 40 comerços a tenir presència a Internet, vendre en línia, tenir una estratègia de comunicació i màrqueting on-line i digitalitzar els processos de gestió interna de l’empresa.

Aquest projecte parteix del programa pilot promogut per l’Ajuntament d’Igualada amb el títol «I-comerç» que ha comptat amb la participació de 10 comerços igualadins als que s’ha donat suport i s’ha acompanyat en la seva evolució digital. El programa ha estat actiu des del passat novembre de 2020 fins a finals del primer trimestre de 2021. Per a tots els comerços que hi han pogut participar, s’ha elaborat un pla estratègic de digitalització basat en la diagnosi prèvia del propi negoci, segons han explicat fonts municipals. A partir del pla s’ha realitzat un acompanyament en la consecució d’objectius estratègics.

El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, ha explicat que «el coneixement i l’experiència del projecte han servit per ampliar-lo al conjunt de municipis de la Conca d’Òdena».