Esquerra Republicana de Catalunya d’Igualada ha denunciat que el govern municipal de Marc Castells no ha gastat tots els diners per les beques menjador, uns ajuts que es donen a les famílies vulnerables de la ciutat que no tenen prou recursos per garantir un àpat als seus fills. Segons ERC han quedat per utilitzar 23.157 euros. ERC considera «irresponsable» que «en un context de crisi social i econòmica gravíssim el govern no esgoti la partida pressupostària per garantir un àpat als nens i nenes d’Igualada» i assegura que «això passa perquè el govern municipal ha creat unes beques menjador per poder dir que les fan però que estan fetes perquè pràcticament ningú les rebi».

Les beques menjador del govern municipal suposen un ajut de 3 euro per família i àpat, però el govern de Castells les fa incompatibles amb les del Consell comarcal, que són de 4.25 euros o 6.33 euros. Si les del Consell tenen més dotació, les famílies el que fan es triar aquests ajuts i això provoca que no s’utilitzin les de l’ajuntament, segons l’explicació dels republicans.

ERC creu que «el que hauria de fer l’ajuntament és fer servir aquests diners per augmentar l’ajuda, per incrementar el suport econòmic per les famílies que no poden garantir un àpat als seus fills».