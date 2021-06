El Pla urbanístic d’Olesa superar un nou pas administratiu. El ple n’ha fet l’aprovació provisional. El document té el suport de Bloc Olesà i Junts, al govern, i del PSC. ERC i Ciutadans es van abstenir en la votació i la CUP hi està en contra.

El regidor de Promoció Econòmica, Dídac Solà, afirma que el nou POUM busca donar solució a les debilitats de l’economia i el teixit industrial locals, generades sobretot pel fet que el sòl industrial d’Olesa pateix una infraestructura viària i uns nusos d’accés inadequats, segons aquest regidor. La bona ubicació d’Olesa a prop de Barcelona, el port i l’aeroport, la zona de la Seat i aviat connectat al Vallès per la B-40 és una oportunitat per al municipi.

L l’alcalde, Miquel Riera, destaca que el POUM també aporta solució per als accessos als polígons i alleugereix la càrrega econòmica sobre els polígons per facilitat el seu desenvolupament, traspassant a la Generalitat bona part de la realització del nus sud i les connexions amb la B-40 i la C-55, que formen part del Pla Director d’Infraestructures de la ròtula d’Abrera.

El pla també preveu alliberar els usos dels polígons històrics com Catex Molí, Vilapou o Can Singla. I assegura que el nou pla afavoreix la diversificació d’usos industrials, per millorar la instal·lació de noves empreses. I també proposa una nova oferta de sòl per a equipaments al secció dels Ferrocarrils.