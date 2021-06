L’Hospital Universitari d’Igualada permet des d'avui que els acompanyants de pacients ingressats i no infectats per covid puguin accedir a les habitacions 4 hores al dia. És la primera reobertura en aquesta línia que d'adopta arran de l'evident millora de la situació de la pandèmia a l'Anoia i a Catalunya.

A partir d'avui el centre permetrà un màxim de 2 acompanyants per pacient ingressat, persones amb les quals convisquin i familiars de primer grau. Seran persones que haurà autoritzat el maeix pacients i que no podran coincidir en el mateix horari. L'hospital encara restringeix les visites que es poden considerar més de "tipus social".

Les visites es podran fer durant dues hores al matí i dues per a tarda-vespre a les plantes d’hospitalització convencional, i durant una hora i mitja al matí i una a la tarda, a la Unitat de Cures Intensives.

Pel que fa a pacients dependents i que necessiten acompanyant 24 hores (pacients desorientats, grans dependents físics o psíquics, final de vida, entre d'altres circumstàncies), l'hospital autoritza la vista a un màxim de 3 persones per pacient (que no podran coincidir en el mateix moment) i amb la intenció de fer torns.

També s'obre la porta als acompanyats a consultes externes (un per pacient), però, en canvi, els malalts atesos a l'àrea d'Urgències hauran d'estar sols. Només hi ha una excepció per als acompanyats de malalts depenents.

Tot i la flexibilització de les mesures, la direcció del centre insisteix en que els acompanyants no ha d'acudir a l'Hospital, en cap cas, si tenen símptomes respiratoris, gripals o febre, si han estat en zones d’alta prevalença epidemiològica en els últims 14 dies, i si han tingut contacte estret amb casos probables o confirmats d’infecció per coronavirus en els últims 14 dies.