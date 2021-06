Junts per Igualada, partit de govern a la ciutat, i ERC han entrat en un joc d’acusacions i contraacusacions pel superàvit que s’ha generat en la partida destinada a beques de menjadors escolars per a nens i joves de famílies amb problemes econòmics. ERC havia criticat aquesta situació i el fet que l’Ajuntament no permetés a les famílies rebre més d’un ajut públic pel mateix concepte. Aquesta circumstància, segons els republicans, fa que moltes famílies optin per les beques que atorga els Consell comarcal, de major dotació. Junts per Igualada respon retornant el problema a la conselleria d’Ensenyament, en mans dels republicans. Els republicans demanen la dimissió de la regidora Patrícia Illa.

Els responsables de Junts a la capital de l’Anoia retreuen al govern català «mala gestió» de les beques menjador i acusen ERC i els responsables del departament «de manca de compromís amb la ciutadania d’Igualada». Així mateix recorden que qui té competències en els ajuts menjador és la Generalitat de Catalunya i que el curs 20-21 la Conselleria va denegar més de 80 ajuts a famílies de la ciutat.

Segons informa Junts per Igualada, aquest curs 20-21 la conselleria ha anat tard en termini i va resoldre els ajuts menjador per a les famílies de la ciutat més enllà de l’inici de curs. I asseguren que «en una situació de pandèmia mundial vam entendre la dificultat en la gestió d’aquests ajuts i no vam voler denunciar la situació sinó que per responsabilitat ens vam voler posar al seu costat i ajudar en el tràmit d’ajuts, el mateix que hem fet aquest anys. Si això és mala gestió, és que no saben com ajudar els igualadins».

Al mateix temps, Junts explica que els diners que no es van utilitzar en beques menjador, es va destinar a ajudar a les AMPAS d’Igualada, «entenem que en un moment complicat com aquest, havíem d’estar al seu costat, i per això vam destinar una part dels recursos a ajuts directes a AMPAS, APAS I AFAS per complementar entre d’altres l’extra de monitoratge de menjador que algunes entitats han hagut d’assumir, i que lamentablement no havien rebut per part de la Generalitat», i a una inversió a l’únic centre de màxima complexitat de la ciutat.

ERC Igualada va denunciar que el govern d’Igualada no havia disposat 23.157 euros que eren per a les beques. ERC Igualada diu que «esperava una rectificació» i un increment, per exemple, de la dotació per beca, que ara és de 3,08 euros per àpat. Retreuen al govern que denegués 50 beques menjador (al voltant del 40% de totes les sol·licituds rebudes han estat rebutjades). I consideren que és una actitud «irresponsable i de mala gestió», ERC demana «la dimissió de la regidora d’ensenyament, Patrícia Illa, i reclamen una polític que «respongui i resolgui les necessitats educatives de la ciutat».