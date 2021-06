L’Hospital Universitari d’Igualada permet des d’ahir que els acompanyants de pacients ingressats i no infectats per covid puguin accedir a les habitacions 4 hores al dia. És la primera reobertura en aquesta línia que d’adopta per l’evident millora de la situació de la pandèmia a l’Anoia i a Catalunya. Així, el centre permetrà un màxim de 2 acompanyants per ingressat, persones amb les quals convisquin i familiars de primer grau. Han de ser persones autoritzades pel mateix pacient i no podran coincidir en el mateix horari. L’hospital encara restringeix les visites que es poden considerar més de «tipus social».