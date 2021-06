Poble Actiu d’Igualada defensa fer obligatori el reciclatge, amb un model com el porta a porta, per augmentar les quantitats de recollida de la ciutat. Reclama que el model de recollida Porta a Porta, que l’Ajuntament d’Igualada ha anunciat pels residus orgànics dels establiments comercials, també s’implanti en la recollida de residus domèstics perquè «reciclar passi de ser una opció a ser una obligació».

Neus Carles i Pau Ortínez, regidors de Poble Actiu, valoren positivament la proposta del govern Castells per recollir els residus orgànics dels establiments comercial mitjançant un model de porta a porta. Consideren que és positiu que l’Ajuntament d’Igualada prengui la iniciativa perquè la ciutadania i els comerciants millorin la seva participació en el reciclatge per evitar que residus que es podrien reaprofitar acabin a l’abocador. El regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez, defensa que per garantir un futur sostenible no només per Igualada sinó pel planeta cal defensar que «reciclar passi de ser una opció a ser una obligació».

Igualada recicla entre el 30% i el 35% dels residus que es generen, lluny del 60% que és l’objectiu de l’Agència de Residus de Catalunya».