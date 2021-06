L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui reclama una utilització «assenyada» de les energides renovables al territori. En el darrer ple municipal es va aprovar una moció presentada conjuntament pels grups Ara Montbui i Som Montbui-ERC en el govern, i també votada pel Partit dels Socialistes de Catalunya.

La moció reitera «l’aposta de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per les energies renovables com a eina imprescindible en la transició energètica que ha de succeir, per deixar de dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear». La moció també demana al govern de la Generalitat de Catalunya «que fixi el mapa d’energies renovables per a cada territori de distribució d’energies renovables en funció de la capacitat de producció i consum de cada zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia renovable de la que consumeixen».

Montbui reclama «la modificació urgent i immediata del decret 16/2019, per acabar d’establir i comunicar els criteris socials, paisatgístics, mediambientals, agrícoles i d’equilibri territorial, i la paralització de totes les tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i publicats». I insta la Generalitat a la redacció d’un nou Pla d’Energia de Catalunya (PECAT).