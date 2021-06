Un grup de famílies i el claustre de l’Institut Escola Renaixença dels Hostalets de Pierola (Anoia) s’estan organitzant per donar suport a la directora del centre, que té obert un expedient per part del Departament d’Educació. Inicialment s’havia previst una marxa lenta per a ahir divendres a la tarda, però finalment es va suspendre perquè no havien rebut l’autorització per fer-la.

Segons denuncien, Educació ha obert un expedient a la màxima responsable del centre per haver fet, suposadament, unes contractacions irregulars.

Els pares i docents temen que aquest requeriment pugui comportar l’acomiadament de la directora i volen evitar-ho. Al centre hi ha diverses pancartes de suport a la directora, previstes perquè es poguessin veure en la concentració i manifestació previstes per ahir i que finalment no es va dur a terme.

Expedient sense avisar

Un dels professors de l’escola, Miquel Subirats, explicava ahir que no entenen per què Educació ha obert un expedient a la directora «sense haver avisat abans» la mateixa afectada ni el centre educatiu. «Ens ha sorprès a tots que no hi hagi hagut cap advertència prèvia, sinó que directament la primera notícia que tenim és que han obert una falta greu contra ella», explica Subirats, que afegeix que «en tot moment, tant l’equip directiu com el claustre, estàvem convençuts que estàvem fent les coses bé».

La directora també té el suport de diverses famílies del centre. Un dels pares de l’escola, Xavier Fané, deixava clar que no pararan «fins que puguem fer una caminada en solidaritat a la nostra directora perquè creiem que no es mereix que li carreguin una cosa que ve de fa trenta anys enrere». Segons aquest pare, «es va fer un conveni fa trenta anys i simplement la directora li ha donat continuïtat i ara li ha caigut un expedient a sobre sense ser ella l’originària del conveni».

Els contractes que haurien generat polèmica són els dels serveis informàtics i una vetlladora. I, segons el que han relatat els pares i membres del claustre, pel que fa als serveis informàtics, era un conveni que feia anys que estava vigent i que ja constava en el projecte de l’escola.