La regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat obrirà durant aquest mes de juny una convocatòria d’ajuts econòmics a propietaris de pisos buits que estiguin disposats a llogar-los. També es vol captar els que vulguin incloure’ls a la borsa d’habitatges de lloguer municipal.

La tècnica de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), Maica Ribas, ha destacat al web municipal que en aquests moments les bases reguladores de la subvenció es troben en exposició pública fins al 9 de juny i la previsió és que, després d’aquesta data, en les properes setmanes ja es faci la convocatòria en règim de concurrència competititiva.

Ribas ha explicat que l’objectiu dels ajuts és mobilitzar habitatges de lloguer i adreçar-se a les persones propietàries amb pisos desocupats que es trobin en bones condicions o que hagin de fer obres de caràcter menor com canviar piques, portes, aixetes o persianes defectuoses. Ribas ha determinat que amb la subvenció també es podran cobrir les despeses per tramitar l’alta de subministraments bàsics, la cèdula d’habitabilitat o el certificat energètic, condicions «indispensables per poder posar una propietat en lloguer».