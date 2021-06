La piscina municipal del Molí Nou d’Igualada obrirà la temporada de bany a partir del 21 de juny i estarà en servei fins al 12 de setembre. És una de les instal·lacions més utilitzades pels veïns igualadins. «Després de l’estricta normativa de l’any passat a causa de la pandèmia, aquest any el complex esportiu recupera l’horari ininterromput de les 10 del matí a les 8 del vespre, però amb un aforament del 50%», segons han explicat fonts municipals. Una limitació que pot anar variant en funció de les modificacions que estableixi el Procicat a Catalunya.

L’entrada en servei de les piscina porta implícit la sol·licitud d’abonaments. Aquests es poden sol·licitar des del proper dilluns, a les 8 del matí, quan s’obre el termini per sol·licitar els abonaments d’estiu per a les persones empadronades a Igualada. El procediment es farà a través d’Internet al web www.esportigualada.cat seguint estrictament l’ordre d’inscripció.

Aquests abonaments, a diferència de l’any passat, serviran per fer ús de la piscina tot el dia. La regidora d’Esports, Patrícia Illa, ha explicat que «aquest any hem pogut recuperar certa normalitat a la piscina municipal del Molí Nou, amb abonaments de tot el dia, i amb campanyes puntuals que durem a terme amb el suport de l’AECC de l’Anoia, així com la campanya Mulla’t contra l’esclerosi múltiple, liderada per l’Associació de l’Esclerosi Múltiple de l’Anoia, a la qual sempre hem donant suport».

Vilanova del Camí també té previst obrir les Piscines Municipals Can Titó aquest estiu, en aquest cas a partir del 12 de juny. Aquest any, de forma excepcional segons expliquen fonts municipals, seran les persones empadronades al municipi les que tindran l’opció de poder tramitar abonaments de temporada. Com en el cas d’Igualada, els abonaments es poden demanar a partir del 7 de juny. En aquest cas, s’ha de fer amb cita prèvia.