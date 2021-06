Aigua de Rigat transformarà la seva antiga a la capital de l’Anoia per dedicar-la a habitatge social. De la remodelació en sortiran 9 pisos. L’Ajuntament, a través de l’Oficina d’Habitatge Local, serà l’encarregat de gestionar els lloguers d’aquests nou habitatges dins la Borsa de Lloguer Assequible, i l’empresa d’aigua n’assumirà la inversió. L’Ajuntament d’Igualada i Aigua de Rigat van presentar ahir l’acord per construir habitatge de lloguer assequibl. L’edifici on es durà a terma la intervenció és a les antigues oficines que Aigua de Rigat, al Carrer Comarca núm. 47 d’Igualada. L’acord va ser presentar ahir al matí per les tinentes d’alcalde Carme Riera i Carlota Carner i pel gerent d’Aigua de Rigat, David Gall.

La tinenta d’alcalde, Carme Riera, va destacar que amb aquesta acció s’amplia el nombre de pisos de la Borsa de Lloguer Assequible de la ciutat. Alhora, Riera va posar de manifest que «podrien haver estat 12 pisos i no només 9, si la proposta del govern per destinar els baixos a pisos de lloguer assequible hagués prosperat». Però aquesta idea de canvi urbanístic que volia dur a terme el govern de junts per Igualada no va tenir el suport de la resta de grups polítics representats al ple.

David Gall, gerent d’Aigua de Rigat, va explicar que «el Consell d’Administració d’Aigua de Rigat ha apostat per aquest projecte amb la ferma voluntat de revertir en la ciutat d’Igualada».

Ple extraordinari

Aquest acord arribar hores s abans que el ple d’Igualada debati sobre habitatge, en un sessió extraordinària que ha demanat ERC i Poble Actiu. En aquest ple els dos grups impulsors presentaran 20 propostes concretes i que s’estan duent a terme a diferents municipis de Catalunya per tal d’incentivar, crear i generar pisos de lloguer accessible.

Alhora, els republicans també han iniciat la campanya «aixequem el cap», on proposen als igualadins i igualadines «mirar al seu voltant» per observar «els milers de pisos buits i degradats que hi ha a la ciutat1 «després que “en 10 anys el govern municipal de Marc Castells no ha fet absolutament res».