El Parc de la Font de Castellolí ha estrenat la seva remodelació, incorporant les millores suggerides per les mestres de l’escola Les Passeres i que s’han fet realitat gràcies a la feina dels nens i nenes de l’escola i la col·laboració de l’Ajuntament.

Les actuacions realitzades tenen com a objectiu aconseguir un espai més net, segur i ordenat i han consistit en polir i pintar els bancs i les taules de fusta, plantar flors i netejar i ordenar el parc, tasques que van fer els infants de l’escola. Aquesta remodelació s’emmarca dins les accions que l’escola Les Passeres fa anualment com a Escola Verda, i va ser proposada per mestres. Aquest espai, durant el curs ha estat utilitzat, també, com a pati de l’escola a cuasa de la pandèmia de la Covid-19. L’Ajuntament, per la seva part, ha assumit el cost de les obres.