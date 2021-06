El Campus Igualada-UdL ofereix per al proper curs 5 graus, 2 dobles graus i un màster. Ara s’ha obert el període de preinscripció. Hi haurà una ampliació per al proper curs, amb l’estrena del doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d’Empreses, amb 10 places que permeten obtenir aquesta doble titulació en cinc cursos. El termini de preinscripció finalitza l’1 de juliol i el tràmit es pot fer en línia a universitats.gencat.cat.

El Campus d’Igualada és l’única universitat catalana on es pot cursar a preu públic, el grau d’Enginyeria en Organització Industrial i Logística el grau en Enginyeria Química, el grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació, de només 3 anys de durada i impartit en format dual, el grau en Administració i Direcció d’Empreses –que s’ha posat en marxa aquest curs 2020-2021– i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa en la seva especialitat.

Pel que fa a l’àmbit de la salut, la UdL imparteix a Igualada el grau en Infermeria i una doble titulació en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia. En tots els casos, el Campus Universitari d’Igualada-UdL garanteix pràctiques en empreses, possibilitat de dobles titulacions internacionals amb les universitats Novia UAS de Finlàndia i la universitat Facens del Brasil, i Erasmus arreu d’Europa.

Els graus de l’àmbit de la salut omplen, habitualment, l’oferta que hi ha disponible. I, al mateix temps, tenen uns nivells d’ocupació després de la seva formació universitària que és molt alta. Igualada està construint una part del espai universitari al costat del centre de simulació 4D Health, en part dels terrenys on hi havia l’antic hospital.