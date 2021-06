La Diputació de Barcelona assumirà dins de la seva xarxa de carreteres tres vies que actualmunt eren considerades com a camins i tenien el manteniment lligat a les estretors del pressupost de petits municipis. Els tres camins són els de Masuet del Nord, a Masquefa, el de Vilanova d’Espoia, a la Torre de Claramunt, i el de Ca n’Aguilera, a Piera. L’ens provincial també intervindrà en dues vies més, el camí rural de Veciana i el de Can Ros a Mas Castell. Aquests no passen a ser carreteres, es mantenen com a camins municipals, però la seva millora i el seu manteniment també aniran a càrrec de la Diputació. En total seran 10,43 km de vials on s’actuarà, amb una inversió global en el conjunt de la comarca de 3,6 milions d’euros. Aquesta primera fase d’actuacions va ser presentada ahir pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Pere Pons, acompanyat del president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, en un acte celebrat a l’arxiu Comarcal amb l’assistència dels alcaldes i regidors dels municipis beneficiàries d’aquestes actuacions.

Dels tres camins que passaran a ser carreteres, el que compta amb un pressupost d’actuació més elevat és el del Maset Nord, a Masquefa, que amb una longitud d’1,15 km, compta amb un pressupost de 1.096.000 euros. Aquest camí comunica el nucli de Masquefa amb la urbanització del Maset i enllaça amb la B-224 servint de suport al trànsit intermunicipal que des d’ambdós nuclis s’accedeix al corredor d’aquesta carretera. La previsió és que les obres, un cop redactat el projecte constructiu, s’iniciïn el primer trimestres de 2024. La nova carretera tindrà el codi B-5416.

La segona actuació més important pel que fa a pressupost és el camí de Ca n’Aguilera, de 2,58 km i una inversió prevista de 1.034.000 euros. Aquest camí comunica les urbanitzacions de Ca n’Aguilera, Can Martí i el Bosc de l’Àliga amb el nucli de Piera, connectant amb la carretera B-224.