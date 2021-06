La Fira de l’automòbil d’ocasió Automercat se celebra aquest ca de setmana a l’Avinguda Països Catalans i l’Avinguda Europa, al barri Les Comes d’Igualada. Comptarà amb un espai d’exposició de més de 6.000 m2, una quinzena d’expositors i una oferta de més de 300 vehicles d’ocasió, totalment garantits i en perfecte estat amb un ampli ventall de preus i models.

S’hi podran trobar cotxes de les marques Toyota, Wolkswagen, Audi, Skoda, Opel, Hyundai, Fiat, Seat, Volvo, Nissan, Peugeot, Renault, Dacia, Citroën, Ford, Mitsubishi i Mahindra, entre d’altres, exposats per Atzerà Motors, Rosich Motors, Dabsa, A.M Anoia, Maas Exclusivas Pont, Remm Guitart, Santi Enrique, Sarauto, Motorcat Premium, Anoia Motor, Toyota Igualada i Servisimó. Per tal d’estimular la compra, se sortejaran 2.000 euros en premis entre els compradors. L’espai estarà perimetrat es farà control d’aforament.