El sindicat de CCOO assegurar que l’Ajuntament de Piera es queda sense patrulles de la Policia Local per manca de personal. Aquest mateix sindicat ja ha advertit el consistori que Piera no pot cobrir tots els torns de treball amb els policies contractats que té, una situació que s’agreuja quan s’arriba als mesos d’estiu per la incidència de les vacances.

L’Ajuntament té pressupostades 22 persones al cos policial, de les quals 12 places resten vacants. CCOO assegura que el govern local té «manca d’interès en l’accés de nou personal des de fa més de 8 anys». Tot i que recentment hi ha hagut canvi d’alcalde i de pacte polític al govern de Piera el sindicat no ha advertit respecte el cost de la Policia Local. Els representants de CCOO consideren que és un greu perjudici per a la ciutadania de Piera» i «representa una sobrecàrrega de treball pel personal que es veu obligat a doblar torns de treball fent hores extres amb el corresponent esgotament mental i físic que fa que la situació afecti a la seva salut».

En servei hi ha actualment 10 agents de policia per cobrir un territori de més de 57 km2 i 16.000 habitants, segons les dades que ha donat a conèixer el sindicat.

També posen sobre la taula que «hi ha manca de mitjans»-. Entenen que tenir només un cotxe de policia logotipat és una d’aquesta mancances i afegeixen que el vehicle «és de fa 8 anys i no té mampara de protecció «amb greu risc per la integritat dels agents», segons les mateixes fonts.

«La manca de més del 50% de la plantilla de Policia Local i fer intervencions policials amb un o dos agents amb les situacions de risc que hi ha a Piera, atenta greument contra la seguretat i salut d’aquests empleats municipals i demostra, de retruc, el poc interès del Consistori per la seguretat dels pierencs», sentencien els representants de CCOO.