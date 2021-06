ERC, Som-hi Igualada i Poble Actiu van aprovar dimarts a la nit en el ple d’Igualada un document de 20 propostes per canviar les polítiques en matèria d’habitatge de la ciutat Va ser una aprovació contrària als interessos del grup de govern, que va insistir en que a part de les mesures que ja duen a terme en diferents projectes, la iniciativa que podria canviar la política havia de ser l’alliberament urbanístic de diferents zones de la ciutat per poder transformar plantes baixes en habitatges. Aquesta proposta ja havia estat rebutjada per l’oposició en un alter ple anterior.

El ple extraordinari de dimarts en el que es va debatre el futur de les polítiques d’habitatge de la ciutat havia estat demanat per ERC i Poble Actiu, que en la sessió van rebre el suport del grup Som-hi Igualada. Es van debatre i aprovar les 20 propostes en matèria d’habitatge, sense cap vot a favor del grup de l’alcalde Marc Castells (Junts x Igualada).

Entre les propostes més destacades hi ha l’increment de les ajudes per pobresa energètica, un pla de lloguer jove per facilitar l’emancipació dels i les joves, una línia d’ajudes per a pagaments de fiances de nous lloguers, una línia d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges buits i degradats, l’exempció del pagament de l’IBI si es posa el pis a lloguer accessible, l’encariment del 50% de l’IBI pels pisos buits d’entitats bancàries, sancions per a entitats bancàries que tinguin pisos buits i forçar a bancs a posar els pisos a lloguer per aquella gent que està en risc de quedar-se sense habitatge.

El ple s’ha articulat en tres blocs que s’han votat per separat. Cadascun dels blocs contenia diverses propostes en matèria d’habitatge. El primer bloc del debat «Ajudes directes al servei de les persones» ha comptat amb els vots favorables d’ ERC, Igualada Som-hi Poble Actiu i l’abstenció de Junts x Igualada i Ciutadans.

El segon bloc de propostes: «Pla de xoc contra els Habitatges buits». Ha comptat amb els vots favorables d’ERC, Igualada Som-hi, Poble Actiu i Ciutadans i l’abstenció de Junts x Igualada.

Finalment, l’últim bloc del debat «Planificació i previsió» ha comptat amb els vots favorables d’ERC, Igualada Som-hi i Poble Actiu i les abstencions de Junts x Igualada i Ciutadans.

ERC considera que «el govern municipal no incentiva, fomenta i provoca aquest tipus de debats a la ciutat» i creuen que es necessari fer-ho «per revertir una situació molt greu de manca d’habitatges a la ciutat». En aquest sentit el cap de l’oposició i portaveu d’ERC Igualada, Enric Conill, va destacar les «20 propostes que hem presentat, totes elles viables, factibles i que de fet a molts altres municipis ja estan impulsant». Conill va «estendre la mà” al govern municipal per “impulsar conjuntament les 20 propostes que hem plantejat i fer possible que Igualada faci un salt endavant».

Per part de Poble Actiu, la regidora de Neus Carles defensa que «Igualada té un problema d’accés a l’habitatge digne». I critica la manca de polítiques d’habitatges per frenar la pujada dels lloguers, que fa d’Igualada la setena ciutat catalana on més ha pujat el lloguer».