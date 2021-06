L'obra d'homenatge a la solidaritat col·lectiva per la covid-19 que van impulsar durant el confinament l'artista internacional Joan Fontcuberta i Òmnium Cultural, amb la col·laboració del Festival Cruïlla, s'instal·larà de forma permanent a la plaça de Cal Font d'Igualada el pròxim 17 de juliol. El mateix dia se celebrarà un gran acte per homenatjar "l'esforç col·lectiu derivat de la pandèmia", segons ha detallat el president d'Òmnium Anoia, Pere Joan Vinós. Es tracta d'un mosaic de 42 metres de llarg que porta per nom 'Mirades des del Confinament' i que està format per un total de 64.000 imatges enviades pels ciutadans. Aquest divendres ha arrencat una campanya de micromecenatge que pretén recollir 85.000 euros per finançar el projecte.

L'artista Joan Fontcuberta va convidar la ciutadania durant una setmana de maig a enviar fotografies al·legòriques sobre què significava el confinament i l'esforç col·lectiu per la pandèmia. Amb aquestes imatges, Fontcuberta ha elaborat el mural 'Mirades des del Confinament', un mosaic de 42 metres de llarg que s'instal·larà de forma permanent a Igualada com a homenatge i record a un dels epicentres de la pandèmia a Catalunya.

En el disseny del mosaic es podrà veure una metgessa, una persona de la tercera edat, una mare amb la seva filla, uns infants, un comerciant, una conductora d'ambulàncies, una botiguera, un artesà, una infermera, una mestra i un empresari i activista cultural. Segons ha detallat Vinós, totes aquestes persones són anònimes a excepció de l'empresari i activista cultural que és el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat des de fa més de tres anys i mig. A més, el mural també plasmarà la paraula 'solidaritat' en llengua de signes.

Tal com s'ha desvetllat aquest divendres, el mural s'inaugurarà el pròxim 17 de juliol a la Plaça de Cal Font d'Igualada, un espai molt cèntric i transitat de la ciutat. De fet, el president d'Òmnium Anoia ha explicat que s'ha buscat expressament "un espai cèntric que pugui donar dinamisme al centre de la ciutat i que l'afluència de visitants repercuteixi directament en el teixit comercial i cultural de la ciutat".

El mateix dia 17 tindrà lloc un gran acte institucional en què es donarà a conèixer el resultat final del mural. L'acte vol ser un record a les víctimes de la pandèmia i un homenatge a totes les persones que van lluitar contra el virus des de primera línia. També es donarà veu al personal sanitari, d'emergències i serveis essencials.

Un dels plats forts de l'acte serà l'estrena de la peça musical 'Mirar endavant', creada expressament per a l'ocasió pel compositor igualadí Carles Prats i l'escriptora Anna Marsal. Es tracta d'una cançó dedicada a les víctimes de la covid-19 i també a totes les persones que han treballat i lluitat per superar la pandèmia.

A banda, des d'Òmnium Cultural també s'ha engegat una campanya de micromecenatge, que arrenca aquest divendres, amb l'objectiu de recaptar 85.000 euros per poder finançar el projecte. Les aportacions es poden fer a la web 'miradesdesdelconfinament.cat'.