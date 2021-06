L’exconsellera de Salut Alba Vergés es vacunar a Igualada. Vergés ho va difondre a Twitter, des d’on va penjar diverses fotografies del moment i un vídeo on anima a tothom a «formar part solidàriament de la solució» de la pandèmia. L’exconsellera va lloar l’organització de l’estratègia per administrar els vaccins i va assegurar que «funciona a la perfecció». A més, va aprofitar per reconèixer la feina dels «magnífics professionals».