La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada de l’escola Emili Vallès i al complex esportiu de Les Comes s’ha completat. Aquestes noves plaques se sumen al conjunt d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques situades als edificis municipals promogudes pel govern de la ciutat dins la seva política de lluita contra el canvi climàtic.

Es tracta d’instal·lacions d’autoconsum, és a dir que l’edifici genera la totalitat, o una part, de l’energia que consumeix gràcies a l’energia solar i de forma completament neta i sostenible. També afavoreix la reducció de la petjada ambiental de la ciutat ja que redueix el CO2 emès a l’atmosfera i fa la ciutat més sostenible.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, remarca «el gran impuls en l’ús d’energia d’autoconsum per part del govern de la ciutat amb dos clars avantatges: la reducció de costos per a l’Ajuntament en compra d’energia elèctrica i la reducció de la petjada ecològica generada per Igualada».

Vives destaca, també, la voluntat pedagògica d’aquestes instal·lacions. I explica que «s’ha prioritzat els llocs on, a banda de la reducció de costos i la lluita contra el canvi climàtic, també es pot tenir una visibilitat didàctica i pedagògica per a la societat, ja siguin els usuaris dels equipaments esportius o els alumnes que veuen com la seva escola disposa de plaques fotovoltaiques per generar energia neta».