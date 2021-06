Esparreguera disposarà de cinc punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a diferents indrets del municipi. Fins ara era una de les poques poblacions que no tenia cap punt públic de recàrrega, però fonts de l’Ajuntament han explicat que «davant l’ús creixent dels vehicles elèctrics i híbrids i amb la voluntat de fomentar un mitjà de transport més sostenible i respectuós amb el medi ambient, el consistori destinarà una partida de 85.000 euros, provinents d’una modificació de crèdit amb càrrec als romanents de tresoreria, a l’estudi i la implementació d’estacions de recàrrega.

La voluntat de l’Ajuntament és instal·lar cinc punts de recàrrega lenta i un punt de recàrrega ràpida, «tot i que el nombre final de punts dependrà de l’estudi previ i la valoració dels costos de l’obra civil necessària per a fer la instal·lació», segons han explicat les mateixes fonts. El consistori ja ha mantingut converses amb l’empresa del sector elèctric Endesa i actualment està analitzant les diferents opcions d’ubicació per a començar a crear la xarxa de punts de connexió.

El regidor de Mobilitat, Toni Molar, ha explicat a través de l’espai web municipal que «Esparreguera no disposa actualment de cap estació de recàrrega per això, i com a primer pas per a impulsar l’ús del vehicle elèctric al municipi, des de la Comissió de Mobilitat estem analitzant on ubicar-les. En el cas de la recàrregada lenta cal que el vehicle hi pugui para 3 o 4 hores, i en el cas dels punts de recàrrega ràpida, 10 o 12 minuts».

El regidor esparreguerí ha apuntat que es treballa amb diferents ubicacions, com poden ser aparcaments municipals o zones properes als polígons industrials, per a aquells punts que requereixen de més temps, i indrets més propers a les zones comercials de la vila per als punt de recàrrega ràpida.15.00 euros es dedicaran a l’estudi i 70.000 a la a instal·lació dels equips de recàrrega. Les dues partides que han estat aprovades per ple municipal.