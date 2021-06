La tradició de l’arribada de la Flama del Canigó a Igualada recupera enguany una certa normalitat després de les limitacions que es van establir en l’edició del 2020. El recorregut constarà de dues parts; una primera part íntegrament d’alta muntanya que va des del cim del Canigó fins a la població de Prats de Molló, que l’efectuarà un reduït grup de muntanyencs, i una segona part des del Coll d’Ares fins a Igualada.

En aquesta segona part, la flama serà transportada fins a Igualada amb un grup d’una vintena de corredors que salvaran els més de 150 quilòmetres que hi ha entre el Coll d’Ares fins a la capital de l’Anoia fent una marxa de relleus. Per fer segura la portada, tots els corredors hauran passat una prova d’antígens prèviament.

Durant el recorregut, els corredors igualadins aniran repartint la Flama pels diferents municipis que transcorren. Com és habitual la comitiva igualadina farà entrada a la plaça de l’Ajuntament a les 20h de la nit de Sant Joan (divendres, 23 de juny),. Aquí s’encendrà el peveter situat, com l’any passat, dalt del balcó de l’ajuntament per complir amb els protocols i normatives vigents.

A partir de les 20h la Flama s’entregarà els diferents municipis de la comarca que ho han sol·licitat. Entre aquests municipis i les poblacions que recullen la flama pel camí l’entitat igualadina fa entrega més de 50 entregues de la Flama.

El Club Atlètic Igualada serà l’encarregat de portar la Flama a Montserrat després d’arribar a Igualada (aquest any ho faran en cotxe). I hi haurà l’encesa de la foguera a les 10 de la nit.

El grup organitzador de la flama del Canigó compta amb la col·laboració dels Agents Rurals de Catalunya, la FEEC, el Casal de Conflent, l’Ajuntament d’Igualada i el Club Atlètic Igualada.