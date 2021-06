El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) considera que l’equip de govern hauria de limitar a 30 km/h la velocitat màxima de circulació pel passeig Verdaguer. Aquesta és una via amb trams de 2 carrils i la nova normativa permet que pugui ser una zona de límit a 50 km/h, segons la interpretació de la modificació de les llei de trànsit aprovada d’aplicació des de l’inici d’any.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que «proposem al govern de Junts una mesura de xoc com és la velocitat 30 a tot el Passeig. Es tracta d’una mesura fàcil d’implantar i que reduiria dràsticament la sinistralitat del carrer i ens permetria guanyar temps mentre es treballa una proposta definitiva per a fer el Passeig segur per als vianants. No ens podem permetre que tot sovint hi hagi atropellaments al Passeig».