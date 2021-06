El segon delegat de la nova vegueria del Penedès, que de fet té desenvolupada la seva estructura de desplegament de delegacions de les conselleries, serà el republicà anoienc David Alquézar. A la Catalunya central, ara en mans de Junts x Cat, la delegació serà per a l’osonenca Rosa Vestit, com ja havia avançat aquest diari. I a l’Alt Pirineu, la direcció de la delegació recau en el regidor d’Oliana,Ricard Pérez.

El Consell Executiu va nomenar ahir els 8 delegats territorials. L’exdiputat al Parlament i actual membre de la direcció de JxCat, Antoni Morral, és el delegat de la Generalitat a Barcelona; l’exconseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, ocupa la representació del Govern a Lleida; mentre que la diputada de JxCat Teresa Pallarès és la delegada a Tarragona; Laia Cañigueral, exdiputada d’ERC al Congrés, dirigirà Girona; i Albert Salvadó, a les Terres de l’Ebre.

Ricard Pérez, nascut el 1975 a Oliana, ha estat regidor de l’Ajuntament d’Oliana des de l’any 2011 fins a l’actualitat. Fins a l’any 2019, va ser tinent d’alcalde del consistori, al capdavant de regidories com turisme, atenció a les persones, comerç i urbanisme, així com conseller comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Rosa Vestit, nascuda a Sant Quirze de Besora l’any 1969, va ser alcaldessa de Sant Quirze de Besora entre 2011 i 2018, i directora general d’administració local de la Generalitat des de 2018 fins ara. La delegació de la Catalunya central, que en aquest mandat hauria d’assumir la construcció de la seu definitiva a Manresa, té actualment seu a Vic i a Manresa A la Catalunya central, Vestit (Junts x Cat) substitueix a la berguedana Alba Camps (ERC).

David Alquézar ha exercit d’enginyer municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès fins a l’actualitat. És militant d’ Esquerra Republicana de Catalunya des de l’any 2007, ha estat responsable de la sectorial de política municipal d’ERC Anoia. Actualment és Alcalde de Sant Martí de Tous I és un dels referents d’ERC a la comarca de l’Anoia. El primer delegat del Penedès va ser l’alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull (de Junts x Cat).

Albert Salvadó, nascut a Amposta l’any 1969, és tinent alcalde i responsable de la regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Ràpita des del 2015. I té un judici pendent per la seva actuació durant l’1-O. És enginyer tècnic de professió i postgrau en gestió directiva. Des del mes d’agost de 2019 dirigeix l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE). Anteriorment havia estat cap del Gabinet del delegat territorial del Govern, Lluís Salvadó, entre els anys 2006 i 2010.

Teresa Pallarès (Marçà, 1964) és diputada de Junts al Parlament des del 2018, regidora d’Economia, Coneixement i Habitatge a l’Ajuntament de Reus, també és secretària de Finances del partit.

Laia Cañigueral, nascuda a Cassà de la Selva l’any 1981, va esdevenir diputada al Congrés dels Diputats l’any 2006 en representació de les JERC on va ser portaveu de les Comissions d’Educació i Ciència i de Cooperació Internacional per al desenvolupament. Entre l’abril i el novembre de 2019 va tornar a ser diputada al Congrés del Diputats per Girona.

Antoni Morral, nascut a Cerdanyola del Vallès l’any 1957, forma part de la direcció de Junts per Catalunya. Proper a Jordi Sànchez, Morral va ser alcalde de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), amb carnet d’ICV del 1987 al 2015. També va ser un dels impulsors de l’agrupació d’electors per fer una llista unitària el 21-D.

Bernat Solé, nascut a Agramunt l’any 1975, ha estat conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. És enginyer industrial Superior en Mecànica (UPC-Barcelona). Del 2015 al 2020 va ser diputat al Parlament de Catalunya i del 2016 al 2020 va ser secretari de Política institucional de l’Executiva Regional d’ERC a Lleida.