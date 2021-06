L’Ajuntament de Calaf ha iniciat la campanya «El comerç de Calaf: abans, ara i sempre», que vol ser un impuls comercial a trvés d’un àlbum de cromos. Es tracta d’imatges de les emblemàtiques botigues antigues de la vila. La iniciativa vincula el comerç antic amb l’actual i té com a objectiu potenciar i fidelitzar la compra local i establir sinergies entre el comerç de la població.

Durant aquesta primera setmana de campanya es podrà adquirir l’àlbum de cromos a qualsevol dels 24 establiments que participen en aquesta iniciativa. L’àlbum té un cost de 3 euros, import que anirà destinat íntegrament als comerços participants.

I fins al 8 d’agost, amb cada compra realitzada a aquests establiments es donaran gratuïtament cromos per anar completant la col·lecció. Cada setmana hi haurà disponibles els cromos d’una botiga antiga diferent. Calaf ja ha comptat amb la història de les botigues de la plaça del Mercat, recuerades com a museu obert, per dur iniciatives turístiques.