Esparreguera s’ha avançat a l’inici de la campanya de prevenció d’incendis forestals, que tant Diputació com Generalitat anuncien per divendres. L’ADF d’Esparreguera ha iniciat les guàrdies de vigilància de caps de setmana. Aquest divendres, com a la resta de la demarcació de Barcelona, s’activarà el dispositiu d’informació i vigilància per a la prevenció d’incendis forestals de la Diputació. A més, segons han explicat fonts municipals, la Brigada Municipal ha fet tasques de neteja i desbrossat per a minimitzar la càrrega de combustible en zones properes a escoles i diferents espais del municipi on es detecta que hi ha més risc d’incendi fortuït. A més, durant aquests dies previs a la revetlla de Sant Joan es faran inspeccions per controlar les dimensions de les fogueres i es farà un control especial dels contenidors de paper i cartró per a minimitzar els riscos d’incendi que comporta l’ús de material pirotècnic.