L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat aquesta setmana la campanya «Mou-te pel Zero!» a través de la qual vol portar la població a fer una millor separació dels tipus de deixalles i, també, a una reducció del que va a parar al cubell de la brossa general. Igualada té mals registres de reciclatge i ha de prendre mesures per situar-se en els paràmetres que exigeix la Unió Europea.

Per aconseguir-ho, la campanya proposa un joc a tota la ciutadania per assumir reptes i aconseguir punts per optar a premis i descomptes al comerç local i les entitats de la ciutat, segons que han explicat fonts municipals. El joc proposarà reptes perquè els veïns vagin progressant a mesura que aconsegueixen reciclar millor.

La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de les empreses igualadines Original Buff i Curtidos Badia, així com la implicació de les associacions Igualada comerç, Nou Centre Igualada i Mercat de la Masuca conjuntament amb altres entitats i agrupacions.

La participació a la campanya es pot fer a través d’una aplicació que es pot descarregar al web: https://moutepelzero.cat/igualada/ o mitjançant un tríptic que es pot aconseguir als comerços igualadins que col·laboren amb la iniciativa. Si s’opta per aquesta segona via, el botiguer segellarà el fulletó per cada repte aconseguit.

A cada usuari o usuària se li proposa un itinerari de reptes adient al seu perfil, de manera que el joc fa que progressi de nivell a mesura que els superi. Aquest mètode combina l’aprenentatge lúdic amb l’assumpció d’hàbits respectuosos amb el medi ambient i beneficiosos amb el teixit comercial local.

Els reptes s’agrupen en tres nivells: inicial (5 punts); intermedi (10 punts); i avançat (15 punts). Per exemple, n’hi ha que proposen la compra de productes a granel en lloc dels que es comercialitzen envasats en recipients de plàstic. D’altres, la reparació d’aparells o peces de roba. També n’hi ha que estan pensats per a la promoció d’hàbits saludables i per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, com desplaçar-se a peu o en bicicleta.

Premis per reduir residus

Els premis poden ser productes que ajuden a la reducció de residus o recompenses com entrades i descomptes en activitats culturals i lúdiques que s’organitzin a Igualada.

La presentació de la campanya es va dur a terme ahir a l’Ajuntament d’Igualada i va comptar amb la presència del regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives. Va estar acompanyat dels representants de les empreses que s’han mostrat compromeses amb el reciclatge.