L’Hospital Universitari d’Igualada acull una proposta artística que ha canviat la fisonomia del vestíbul del centre. Es tracta d’una fotografia de gran format en blanc i negre (2,90 x 5,00 metres) que s’ha instal·lat al celobert del vestíbul.

Aquesta és la tercera de les quatre propostes artístiques que han creat artistes locals de la Catalunya Central en el marc del projecte Art+Salut. Els departaments de Cultura i Salut de la Catalunya Central han unit esforços des de fa quatre mesos per deixar empremta als hospitals del treball i la col·laboració de tothom per combatre la Covid.

Miquel Bardagil i Pep Espelt, que han comptat amb la col·laboració d’ACVic i la TAVCC, han estat els comissaris designats per Cultura que han coordinat el projecte i han seleccionat quatre artistes locals del territori. A Igualada, Pau Corcelles va visitar l’espai amb el comissari del projecte i responsables del centre i del departament de Salut per valorar quina intervenció podia ser la més adient. Per això es va decantar per una proposta fotogràfica que simbolitzés un missatge d’esperança «Una mirada cap al futur» va explicar el mateix Pau Corcelles a l’acte de presentació.