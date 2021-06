El temporal que ahir a la tarda va afectar bona part del territori català va provocar una vuitantena d’incidències a les comarques centrals, segons els Bombers. A 2/4 de 9 del vespre, on més intervencions han hagut de fer és a la Cerdanya (41) i és que a indrets com Puigcerdà l’episodi de pluja ja havia deixat anar gairebé 86,8 litres d’aigua a 2/4 de 8 i alguns camins es van convertir en rieres. Al Berguedà, la pluja també va ser molt intensa, encara que amb registres finals més modestos i els bombers hi van haver de fer una vintena de serveis. A la Quar es van acumular 30 litres en mitja hora. Al Bages hi va haver 6 incidències; a l’Alt Urgell, 3; i al Solsonès, 2.

A l’Anoia, hi va haver vuit incidències però algunes va ser per fenòmens destacats com un esclafit a la Llacuna que es va empotar la teulada d’un hípica, o per un cotxe -buit- que va quedar totalment inundat. A Calaf, a més, la forta intensitat de la pluja va fer que per alguns desaigües en sortís aigua.