Olesa es prepara per viure la segona gran celebració del mes de juny després de les festes de Santa Oliva: la Festa Major 2021 (per Sant Joan). Sempre amb la vista posada en les directrius del Procicat i el compliment de les mesures sanitàries, l’Ajuntament d’Olesa, amb la col·laboració d’entitats locals, ha preparat un programa d’actes «adaptat a les mesures sanitàries decretades per les autoritats», segons ha destacat el regidor de Festes, Jordi López.

Precisament, per evitar aglomeracions i diversificar el públic, enguany hi haurà activitats nocturnes a tres escenaris diferents i de forma simultània, de manera que «la ciutadania haurà de triar a quin esdeveniment vol assistir». Els tres escenaris seran la plaça de l’Oli, la plaça de Catalunya i el Parc Municipal. Si no canvia la normativa, durant els concerts de Festa Major s’instal·laran taules i cadires per al públic, que haurà de fer reserva d’entrades al portal Vivetix. De fet, per a totes les activitats cal fer reserva d’entrades a Vivetix. Les reserves es podran començar a fer a partir del 21 de juny.

Pel que fa a les activitats, hi ha propostes que ja comencen aquest cap de setmana, com la cursa del Foc i el campionat de Catalunya de 10 km en ruta i el concert Albert Guinovart i la cobla Marinada.