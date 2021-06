Els ajuntament de Capellades i la Torre de Claramunt s’han posat d’acord per organitzar una proposta d’estiu més atractiva i àmplia als joves dels dos municipis. El calendari comença el dissabte 26 de juny, amb el «Blocked», el concurs d’orientació organitzat per joves de la Torre. El 28 de juliol començarà la primera setmana de l’Estiu Jove Activa’t. Seran dues setmanes per gaudir amb tallers d’esports i aventura per a joves organitzats des de l’entitat Animans.cat.

El 6 de juliol a Capellades hi haurà el «Biblioteca Vivent», acostant realitats LGTBIQ+ als joves. La setmana següent, del 12 al 23 de juliol, començarà la creació d’una peça teatral.

I, entre altres activitats, els dies 12-13 i 14 de juliol es farà un taller a Capellades per explicar com utilitzar les xarxes socials per arribar a l’èxit.