Empresaris instal·lats a Olesa de Montserrat han creat la primera entitat que els uneix en aquest municipi, l’Associació Olesa Industrial. El grup ja ha fet els darrers dies la seva assemblea constituent, amb una quinzena d’empreses que actuarà com a interlocutor únic amb l’administració pública.

La nova entitat planteja fer créixer el teixit industrial d’Olesa, ajudar a generar més negoci i ampliar l’oferta econòmica. L’Associació Olesa Industrial centrarà els seus primers esforços a forjar un contacte «directe i franc» amb l’Ajuntament d’Olesa, així com amb altres institucions com la Cambra o la Diputació, segons han explicat a través del web municipal. Els empresaris esperen tenir ple coneixement de nous projectes i de noves inversions, i es volen erigir en portaveus del seu col·lectiu davant l’Ajuntament, perquè el govern local tingui constància de les necessitats de les empreses.

La primera trobada oficial dels empresaris va servir per aprovar els estatuts de l’associació (per unanimitat) i també la composició de la primera junta directiva, que és liderada per Sílvia Cebollada. Al costat de la presidenta hi ha un equip amb Carme Pros (secretària) i Carles Martínez (tresorer).

Sílvia Cebollada reconeix que s’enfronten a reptes importants, i destaca «la importància de la unió del teixit empresarial d’Olesa, de tenir una xarxa sòlida on estiguin representats tots els polígons del municipi».

Les pròximes passes de l’Associació Olesa Industrial consistiran a acabar de legalitzar el projecte a través del corresponent registre, constituir-la en grups de treball i fixar línies concretes de treball en funció de les necessitats de les empreses instal·lades al municipi d’Olesa.

L’alcalde d’Olesa de Montserrat, Miquel Riera, ja ha explicat als representants de l’entitat que el govern «té com a prioritat» identificar els problemes dels polígons i de la indústria del municipi. I, arran del compromís de diàleg dels empresaris amb l’administració, Riera confia que «el nou projecte sigui una eina útil per compartir i progressar plegats».