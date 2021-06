Calaf ha recordat aquest dilluns al vespre en un minut de silenci molt concorregut a la plaça Barcelona 92 a Zakaria Ouargouane, el noi de 12 anys que dijous de la setmana passada va morir al pantà de la Llosa de Cavall on es va banyar després de practicar caiac en una sortida amb els seus companys de l’Institut Alexandre de Riquer. Precisament al migdia, al mateix institut s'ha portat a terme també un acte de comiat del jove.

A l'acte d'aquest vespre ha intervingut els pares del nen; Saïd Oulhaj, un jove del poble i amic de la família; i Jordi Badia, l'alcalde de Calaf. Tots ells han recordat Ouargouane i han donat les gràcies als qui eren presents a la plaça per guardar el minut de silenci.

La família del nen ha iniciat els tràmits per a la seva repatriació, segons han confirmat fonts coneixedores de la situació a Regió7. Els fets van tenir lloc cap a 3/4 de 3 de la tarda de dijous en una platgeta de la Llosa del Cavall. Els docents van trobar a faltar un dels alumnes, però el cos no va aparèixer fins a les 16.06 h, gairebé una hora i mitja després. Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el van intentar reanimar sense èxit.

El dispositiu coordinat per part de Bombers va comptar amb efectius del Grup d’Actuacions Especials del GRAE subaquàtic, una embarcació, 12 dotacions terrestres i, inicialment, també s’hi va desplaçar l’helicòpter amb efectius del GRAE i metge. També hi van treballar dues unitats del SEM i un equip de suport psicològic. Per part dels Mossos d’Esquadra s’hi van desplaçar membres de la unitat de muntanya, seguretat ciutadana, investigació i un helicòpter. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir el fet, que en principi es considera una mort accidental.