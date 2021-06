La Joventut Socialista de l’Anoia ha triat aquest diumenge David Oliva, de Masquefa, com a nou responsables de la formació. Els joves socialistes celebraven ell 5è Congrés de la Federació. Hi han assistit un centenar de persones al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena. Els socialistes tenen com a objectiu contribuir a que el PSC sigui primera força a l’Anoia per a donar solucions als problemes de la gent i, concretament, als dels joves.

En aquest sentit, durant el Congrés es va posar de manifest «la voluntat dels joves socialistes de defensar projectes que permetin a les persones joves treballar i viure a la comarca, amb la indústria com a principal eina de desenvolupament econòmic, i aportar certeses al futur de la gent jove», segos han explicat fonts de la formació. Una altra prioritat és donar respostes a la transició digital i verda i que el feminisme i els drets LGTBI+ siguin transversals.