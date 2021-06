El departament de Salut Publica de l’Ajuntament d’Olesa ha fet una crida a la població perquè deixi d’alimentar els coloms, com a mesura per controlar la superpoblació d’aquestes aus. La campanya consta de dues parts, segons han explicat fonts municipas: per una banda, uns agents informadors donaran informació a la ciutadania a diversos espais del municipi, principalment als llocs on hi ha més problemàtica. La voluntat del govern local és fer «una gestió ètica» dels coloms, i aquesta passa per no alimentar-los.

La campanya també s’adreçarà a bars i establiments de restauració amb terrassa exterior. Aquests locals tindran material informatiu amb recomanacions per evitar la presència de coloms a les terrasses.

Sota el lema ·Olesa de Montserrat, menys coloms més sans· la campanya envia el missatge a la ciutadania: «evita alimentar-los i “provocaràs menys molèsties per al veïnat».

L’Ajuntament d’Olesa ha explicat que «els coloms fora de control esdevenen una plaga i el seu nombre excessiu crea malestar i molèsties». Les raons per al seu control són múltiples, segons les mateixes fonts, i assenyala que són transmissors de malalties, fan soroll, generen brutícia, desplacen altres espècies, generen problemes socials i veïnals, deterioren immobles, contaminen fonts públiques i poden embussar canonades.

Per controlar la població, l’Ajuntament d’Olesa ha instal·lat quatre dispensadors de menjar i un producte esterilitzant a diferents terrats del municipi (a la plaça Terç Nostra Senyora (al barri de Sant Bernat), la plaça de l’Oli (a la teulada del Teatre), carrer Barcelona (a un edifici a mig construir) i a la plaça de la Sardana (a la teulada del Teatre Els Salistes).

Durant les primeres setmanes de funcionament, els aparells dispensen aliment no tractat -blat de moro- per tal d’acostumar els coloms a acudir a un mateix punt. Posteriorment, dispensen pinso amb nicarbacina, amb efecte esterilitzant. El fàrmac és una substància anticonceptiva que impedeix l’ovulació en les aus femelles. Els dispensadors d’aquest producte escampen cada dia aproximadament uns 8 grams per a cada colom, durant l’estació reproductora de les aus, que va de març a octubre. Es tracta d’un fàrmac anticonceptiu no tòxic que està sota un estricte control veterinari que a banda d’esterilitzar els animals també els cura la malaltia que causa diarrees, així, alhora que es redueix la població d’aus, es millora el seu estat de salut.

Obligacions de les terrasses

L’efectivitat del tractament augmenta quan l’animal s’alimenta únicament del pinso anticonceptiu, per la qual cosa les campanyes fan una crida a la col·laboració dels ciutadans i dels negocis del municipi per evitar que ingereixin altres aliments.

Al llarg de l’any es fan d’altres campanyes en aquesta línia, com la que informa als propietaris de bars i restaurants amb terrassa perquè retirin amb rapidesa les restes d’aliments de les taules i del terra per evitar l’acumulació de coloms.