L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat un estudi per conèixer els hàbits de compra del consumidor a la capital de l’Anoia. L’estudi, que es realitza amb el suport de la Diputació de Barcelona, analitza la procedència dels consumidors, com és l’experiència de compra i de consum tant per aquells que venen de fora com pels locals amb l’objectiu de detectar canvis respecte l’època anterior a la pandèmia.

Tota aquesta informació es recollirà en un estudi que s’està realitzant a Igualada durant el mes de juny. Aquest estudi està format per tres blocs. Una part d’anàlisi de context, una altra de treball de camp i una final d’anàlisi de resultats i extracció de conclusions. Tot i que ja hi havia una part treballada a principis d’any, l’evolució de la pandèmia va afectar negativament a l’execució de l’estudi i s’havia ajornat fins aquestes dates en les que es calculava que es podria reprendre.

Totes les dades que s’incloguin a l’estudi han de servir per poder dissenyar i desenvolupar polítiques vinculades al comerç de proximitat i han de ser un eix clau per continuar treballant pel futur del sector. El projecte, es calcula estarà finalitzat a mitjans de juliol, moment en el que es podran analitzar els resultats i extreure conclusions.

Fonts de l’Ajuntament igualadí han indicat que conèixer el comportament del consumidor d’Igualada «és un requisit clau per poder generar polítiques eficaces de desenvolupament econòmic». Retornant més d’una dècada enrere, la crisi econòmica del 2008 va comportar una reducció del poder adquisitiu dels consumidors.

A més a més, Igualada ha vist com els hàbits endògens de compra han variat en els darrers anys per la competència d’altres ciutats, sobretot de l’entorn metropolità. D’altra banda, la pandèmia de la Covid19 també ha afectat els hàbits de consum i ha accelerat tendències anteriors, com ara el comerç electrònic, i per això es fa necessari estudiar com han anat evolucionant els canvis i en quin moment ens trobem.