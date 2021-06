El departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha organitzat la lectura del manifest «28J: Defensem els drets LGTBIQ+», que tindrà lloc a les 19h, a la plaça de la Sardana. El mateix dia, al llarg de la tarda, a partir de les 18h, es farà el mural col·lectiu «Construïm-nos en la diversitat de Gènere» i la presentació «Eines per a familiars i entorn LGTBIQ+», totes dues també a la plaça de la Sardana.

El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual commemora els fets del 28 de juny de 1969 a Nova York, coneguts com la revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de gènere.

L’any 2018 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar entrar a formar part de la Xarxa de Municipis LGTBI, un organisme que té per objectiu fomentar el respecte a la diversitat sexual; defensar la igualtat: i que els pobles adherits siguin garantia de l’expressió de la diversitat.