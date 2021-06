Tres estudiants de l’Anoia, una del Bages i una del Solsonès han estat distingides amb els premis de la UVic per als treballs de recerca de batxillerat. Aina Carrique, de l’Institut Joan Mercadé d’Igualada, ha obtingut el 3r premi en la categoria Institut Català de les Dones pel treball «El llenguatge discriminatori envers les dones»; Laia Vilardell, de l’Institut Alexandre de Riquer de Calaf, ha guanyat un premi ex-aequo en la categoria Eumo_DC pel treball «Són els tatuatges un art infravalorat?»; Berta Mora, de l’Institut Pere Vives Vich d’Igualada, ha tingut un 2n premi ex-aequo en la categoria Fundació Caixa d’Enginyers pel treball «Realització i comparació de les corbes de lluminositat d’estrelles variables»; Laia López, de l’Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, ha guanyat el 2n premi en la categoria Osona Contra el Càncer, pel treball «L’eficàcia dels agents de diferenciació en la cura de l’APL», i Adaia Flotats Boix, de l’escola Arrels de Solsona, ha guanyat un segon premi de la Caixa d’Enginyers, pel treball «A research on the implications of living in the Uk or Spain and suffering from lupus disease».

El lliurament de premis va tenir lloc dimarts. L’Aula Magna de la UVic, a la capital d’Osona, es va omplir (amb les mesures covid). Enguany s’ha arribat a la 23a edició dels Premis als millors treballs de Recerca de Batxillerat de la UVic. Es van reconèixer 38 treballs d’alumnes de batxillerat. L’acte, presidit pel Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement, Jordi Collet, i conduït pel professor de la Facultat d’Empresa i Comunicació, Enric Casulleras.

En l’edició d’aquest any,el jurat format per professorat de les diferents disciplines de la UVic ha hagut d’avaluar un total de 160 treballs presentats, de 138 centres (9 més que el curs anterior) de 39 comarques diferents. Les comarques que més treballs han aportat al certamen han estat Osona i El Segrià amb 17 i 18 treballs respectivament, seguides del Gironès (13), el Vallès Oriental (12) i el Bages (11).

Els premis, dotats amb 12.000 euros, es divideixen en cinc categories: Premi Bon Preu, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats; Fundació Caixa d’Enginyers, dotat amb 3.000 euros, als millors treballs en l’àmbit de les Ciències; Premi Eumo_DC, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs en l’àmbit de les arts; Premi específic Osona contra el Càncer, dotat amb 4.000 euros, i el Premi específic Institut Català de les Dones, dotat amb 1.000 euros, als millors treballs sobre perspectiva de gènere, aportacions de les dones al món dels sabers, prevenció de violències masclistes i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Els premiats també tenen dret a un descompte del 40% de la matrícula si es matriculen a la UVic per al proper curs.