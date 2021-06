El pla director del Castell de Castellolí que ha elaborat el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona ha ‘inicia els seus treballs per la consolidació dels murs que es troben en perill d’esfondrament o de desaparició parcial o total. Es tracta de parets que queden a la intempèrie.

El pla director preveu una inversió de 1.118.050 euros. La primera fase, la de l’estabilització, està parcialment realitzada. La segona fase, preveu l’adequació ambiental i paisatgística; i la tercera fase consisteix en la posada a punt de l’entorn per a la visita pública.

La intervenció arqueològica consistirà en fer més excavació per recuperar parts del castell i les estances adjuntes que han quedat soterrades degut al pas del temps i, un cop descobertes, consolidar-les perquè no es tornin a malmetre. Les diferents fases del projecte s’aniran executant a mesura que s’aconsegueixin els ajuts per finançar-les, segons han explicat fonts municipals. Des del consistori es comprometen a treballar per afavorir nous finançaments per seguir avançant», segons apunta la regidora Teresa Guixà.

L’Ajuntament ja de Castellolí ha dut a terme algunes intervencions de consolidació, la darrera a principis d’aquesta any. Tenia una pressupost de 28.000 euros (finançat parcialment per la Generalitat de Catalunya, amb 19.206 euros).

Amb aquestes actuacions, es vol convertir el castell de Castellolí i el seu entorn natural en un punt d’interès turístic al territori, emmarcat dins el projecte de potenciació dels castells de la comarca de l’Anoia, «Anoia, terra de castells».

En els darrers cinc anys, l’Ajuntament de Castellolí, a través de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, ha invertit més de 220.000 euros en la recuperació d’aquest patrimoni, en intervencions que van des de l’arranjament del camí d’accés al castell, fins a excavacions arqueològiques tant de la superfície del castell i els murs com de l’església de Sant Vicenç -que forma part del conjunt-, per tal de recuperar i consolidar el patrimoni.

El castell està documentat des de mitjan segle X, tot i que és possible que el seu origen sigui a finals del IX, en el context de l’expansió de Guifré el Pilós.