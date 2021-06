L’Ajuntament d’Esparreguera ha iniciat l’elaboració del Pla Local de Seguretat per ordenar la gestió de la seguretat a escala local, i una de les primeres accions ha estat una enquesta a entitats i centres educatius. També s’ha obert a la participació de tota la ciutadania a través de la plataforma decidim.esparreguera.cat.

L’enquesta busca tenir informació de quatre àmbits: la seguretat ciutadana, la seguretat viària i la mobilitat, el civisme i la convivència, i la protecció civil. Els resultats de l’enquesta, que estarà activa fins al dia 2 de juliol, se sumaran a les dades de seguretat de la Policia Local i del cos de Mossos d’Esquadra per fer una diagnosi de l’estat de la seguretat al municipi, segons han explicat fonts del govern municipal.

El Pla Local de Seguretat d’Esparreguera fa una diagnosi inicial per ordenar les actuacions per prioritats. El pla es redactarà seguint la guia per a l’elaboració de plans locals de seguretat de l’any 2013, del Departament d’Interior.

Actualment, el pla es troba en la fase de diagnosi i, per determinar l’estat de la seguretat al municipi, a més de les dades objectives quantitatives, es necessiten dades qualitatives que permetin aproximar-se a la percepció de seguretat de la ciutadania. Per aquest motiu, s’ha impulsat l’enquesta. El qüestionari consta d’una trentena de preguntes que abracen diferents àmbits, com la seguretat ciutadana, la seguretat viària i la mobilitat, el civisme i la convivència, i la protecció civil.

Així es pregunta a la ciutadania quins són els delictes que més els preocupen; quins aspectes millorarien la convivència a Esparreguera; quines mesures adoptarien per millorar la seguretat viària o si coneixen el Document Únic de Protecció Civil Municipal.

L’alcalde, Eduard Rivas, presideix una comissió on també hi ha el regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Rogeli de la Cruz, i l’inspector de la Policia Local, Josep Sánchez (coordinador), la cap de l’Àrea de Serveis Personals, la cap de l’Àrea d’Organització, el cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’inspector cap de l’ABP de Martorell dels Mossos d’Esquadra, el cap Comunicació i un sergent de la Policia Local.