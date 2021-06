L’Ajuntament d’Esparreguera ha iniciat els treballs per definir l’Agenda Urbana d’Esparreguera, un document que ha de ser l’instrument que concreti l’estratègia de transformació i desenvolupament sostenible del municipi durant la propera dècada. El govern local posarà a licitació la redacció d’aquest pla per un valor de 204.000 euros.

L’objectiu general per afrontar el pla és que el país vol unes ciutats «més sostenibles, inclusives, segures i resilients», segons expliquen fonts municipals, i, per fer-ho, una solució és el nou model de governança aprovat amb el darrer cartipàs municipal, l’Agenda Urbana definirà els objectius estratègics i les àrees de transformació clau a tot el municipi i farà una especial atenció als barris, la Colònia Sedó i l’antiga carretera N-II, per als quals definirà un pla d’actuació i regeneració integral.

Una de les conseqüències directes de l’elaboració de l’Agenda Urbana d’Esparreguera serà l’obtenció d’un pla d’acció elaborat des d’una perspectiva àmplia i basat en una diagnosi de l’estat actual del municipi. Aquest document funcionarà com a full de ruta que establirà la manera com s’organitzaran, orientaran i implementaran les accions per assolir els objectius fixats.

Es crearà un comissionat de barris i el comissionat de la Colònia Sedó, que tenen com a objectiu conèixer la voluntat de la ciutadania i de tots els agents i entitats locals afectats directament pel desenvolupament urbanístic d’aquests espais i també del tram urbà de l’antiga N-II.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que «l’Agenda Urbana d’Esparreguera s’ha d’entendre com el marc de transformació i desenvolupament sostenible del municipi en els propers 10 anys, que s’ha de materialitzar conjuntament entre els responsables polítics, els personal tècnic municipal, el sector privat i la ciutadania. Amb la participació i responsabilitats de tots aquests i des d’una perspectiva integral».

Manté Eduard Rivas que «la importància d’aquest projecte rau en la suma de molts agents i en la visió a mitjà i a llarg termini que permeti definir una estratègia de futur i un pla d’acció municipal adaptat als recursos de què disposem». El projecte haurà d’assegurar l’elaboració de l’Agenda Urbana Municipal i el disseny del nou model de governança amb el desplegament dels comissionats dels barris.