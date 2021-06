Els set alcaldes de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena reclamen al ministeri de Foment del Govern de l’Estat que acceleri la millora de l’autovia A-2, que travessa la comarca d’est a oest, i que comenci a executar les obres pel tram de Jorba a Castellolí, perquè entenen que és el més problemàtic a l’Anoia i el que requereix la primera inversió. El Govern de l’Estat fa anys que té plantejada la millora d’aquesta carretera, però van passant els exercicis i els goven s de diferents colors polítics i no s’acaba d’afrontar la inversió.

Els alcaldes de la Conca Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. ()es van reunir telemàticament amb el secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, i el director general de carreteres del Ministeri de Foment, Javier Herrero, dimecres passat, segons va transcendir ahir.

Aquest mes de juliol està previst que es porti a exposició pública l’Avantprojecte de reforma de l’autovia A-2 entre Jorba i Abrera perquè comenci el període d’al·legacions. El projecte, valorat en prop de 500 milions d’euros, contempla un tram nou d’autovia ja que el traçat actual no compleix la normativa de vies ràpides. La nova infrastructura resoldria no només punts negres d’accidentalitat sinó també enllaços amb altres vies com la C-37, permetria esponjar i insonoritzar municipis com Castellolí - que passaria a tenir l’A-2 més separada del municipi-, i solucionar punts polèmics com el pont de l’autovia al seu pas per Òdena i resoldre la connexió a peu entre Igualada i Òdena.

Tot i els nombrosos avantatges de la reforma, el nou traçat no satisfà a d’altres municipis com Collbató, que veu afectada una zona residencial del seu terme, i és per això que els alcaldes de la Conca d’Òdena han demanat al Ministeri que es comenci a executar l’obra pel tram Jorba-Castellolí, ja que hi ha un consens polític total entre els set alcaldes en la proposta i en la urgència de refer una infrastructura clau al territori que presenta una elevada taxa de mortalitat. En canvi, altres ajuntaments afectats, com el d’Esparreguera, sí que s’han mostrat partidaris de la reforma que es planteja en aquests moments i de la solució plantejada amb la connectivitat des d’Esparreguera i Abrera amb al nova B-40, que obre camí cap al Vallès occidental i la connexió a Barcelona per la C-16 (túnel de Vallvidrera) i la C-17 (nus de la Trinitat /Rondes i avinguda Meridiana).

En el transcurs de la reunió, els alcaldes també van fer arribar al Ministeri la petició perquè s’accelerin els tràmits de construcció d’un carril BUS VAO a la B23 per tal de facilitar l’entrada a Barcelona en autobús, un transport utilitzat diàriament per centenars d’igualadins i anoiencs.

En resposta a la petició dels alcaldes, el secretari d’Estat, Pedro Saura, ha confirmat l’interès estratègic que té aquesta infraestructura pel Ministeri de Foment i la seva voluntat de tirar-la endavant.